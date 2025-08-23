Musical celebra 40 anos da banda Paralamas do Sucesso em Brasília

O espetáculo "Vital, o musical dos Paralamas" está em cartaz no festival AnimaMix, em Brasília , destacando 40 anos de história da banda. Com um elenco diversificado, a peça retrata a trajetória desde os primeiros shows até o sucesso atual.



O público é incentivado a participar ativamente, revivendo momentos icônicos do rock brasileiro. Restam ingressos para este domingo (24), após esgotarem os deste sábado.



