Musical celebra 40 anos da banda Paralamas do Sucesso em Brasília

Com um elenco diversificado, a peça retrata a trajetória desde os primeiros shows até o sucesso atual

Balanço Geral DF|Do R7

O espetáculo "Vital, o musical dos Paralamas" está em cartaz no festival AnimaMix, em Brasília, destacando 40 anos de história da banda. Com um elenco diversificado, a peça retrata a trajetória desde os primeiros shows até o sucesso atual.

O público é incentivado a participar ativamente, revivendo momentos icônicos do rock brasileiro. Restam ingressos para este domingo (24), após esgotarem os deste sábado.

