'Não sou uma má pessoa', diz acusado de matar empresário em Sobradinho (DF)

O bombeiro aposentado Ariston Ferreira Campos se entregou à polícia na 35ª Delegacia de Polícia, após um incidente ocorrido na última terça-feira (3) em Sobradinho (DF), onde ele é suspeito de ter matado o empresário Joardenes Rufino. Segundo informações, o crime ocorreu após um desentendimento relacionado à venda de um imóvel onde a vítima residia.



O suspeito fugiu do local, mas se apresentou à polícia acompanhado de uma advogada. A mãe de Joardenes, que chegou recentemente de João Pessoa, expressou seu desejo por justiça e relatou que já havia ocorrido uma ameaça anterior. O homem postou nas redes sociais classificando o ocorrido como um "acidente lamentável".



Ele também afirmou não ser uma pessoa má e disse que já estava tendo problemas com a vítima há um ano e três meses. O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil.



