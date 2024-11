No Dia do Professor, conheça a história de uma educadora que se dedica à profissão há 30 anos

O Dia do Professor é celebrado nesta terça-feira (15). Em comemoração à data, o Balanço Geral DF conta a história de uma professora que se dedica ao ensino há 30 anos. Vânia Braga sempre sonhou em ser professora, em 1991 se formou em letras e, desde então, tem transformado a vida de alunos por meio da educação. Ela conta que se sente realizada com a profissão e que enfrentou muitos desafios para chegar até o cargo de diretora da Escola Classe Monjolo de Planaltina, no Distrito Federal.



Durante a pandemia da Covid-19, em 2021, Vânia se viu diante de um dos maiores desafios da carreira. À época, as aulas haviam sido suspensas e os alunos passaram a fazer as atividades em casa. Durante o ano letivo, ela percebeu quem um dos estudantes, o Arthur, de 7 anos, apresentava dificuldade para realizar as tarefas. Por isso, ela decidiu ir pessoalmente até a casa dele e da família para entender o que estava acontecendo.



No local, a educadora se deparou com uma casa que havia sido destruída por uma ventania. Ela conta que no momento que chegou à residência, a mãe do menino tentava reconstruir o barraco de madeira, onde o Artur morava com os pais, os irmãos e os sobrinhos. Após ver a realidade em que a família vivia, Vânia publicou um vídeo nas redes sociais para pedir ajuda. Com a mobilização da comunidade e de escolas vizinhas, uma casa foi construída para a família após quatro meses de trabalho. Emocionada, Vânia destacou: “ser professor, acima de tudo, é ter a missão de transformar vidas”.