Nos 35 anos da região, Record nas Cidades desembarca em Samambaia no próximo sábado

Desembarca em Samambaia no próximo sábado (26) mais uma edição do Record nas Cidades, evento promovido pela RECORD Brasília. A partir das 8h, os moradores da região terão um dia cheio de música, prêmios e prestação de serviços.



Nesta sexta-feira (25), a região administrativa completa 35 anos. Rica em história e cultura, a cidade tem cerca de 300 mil habitantes. O administrador Marcos Leite fala com orgulho sobre o desenvolvimento de Samambaia, que tem crescido cada vez mais a partir dos investimentos feitos na infraestrutura.