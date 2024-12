Nota Legal: prazo para indicação de créditos do programa diminui em 2025

O período para indicação de créditos do programa Nota Legal, para abatimento nos valores do IPTU e IPVA, mudará de data. Até 2024, os contribuintes tinham de 4 a 31 de janeiro para fazer o apontamento. Mas a partir de 2025, o prazo será de 2 a 20 de janeiro. A alteração ocorreu para que os boletos dos impostos já sejam enviados pelos Correios atualizados, contendo o desconto do valor indicado.



Para fazer a indicação, o contribuinte deve acessar o site do Nota Legal, consultar o saldo de créditos e indicar o veículo ou imóvel para abatimento do imposto, que recairá, preferencialmente, nos débitos vencidos. Para quem ainda não possui cadastro no programa, basta acessar o mesmo site e efetuar a inscrição.