Nova ferramenta da Polícia Civil traz mais agilidade no recebimento de mensagens

A Polícia Civil lançou um novo canal de comunicação chamado chatbot, que traz mais agilidade no recebimento de mensagens. A ferramenta está disponível para acesso via computador e celular e os cidadãos podem fazer denúncias sem se identificar, e também informar sobre pessoas desaparecidas ou foragidos da justiça. Espera-se que o número de denúncias aumente com essa nova tecnologia. As denúncias são mantidas em sigilo e para acessar o serviço, os usuários devem visitar o site oficial da PCDF.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!