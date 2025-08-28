Novacap mapeia mais de 400 mil m² de calçadas danificadas no Distrito Federal

A Novacap identificou mais de 400 mil m² de calçadas danificadas no Distrito Federal, abrangendo regiões como São Sebastião, Mangueiral, Ceilândia, Recanto das Emas, Brazlândia e Samambaia.



Segundo o presidente da Novacap, Fernando Leite, o plano de restauração seguirá até 2026. Neste semestre, já foram reformados 150 km de calçadas, com previsão de mais 200 km até o fim do ano.



A situação é considerada crítica em áreas como as quadras 404 e 405 Sul do Plano Piloto, onde pedestres enfrentam rachaduras, desníveis e obstáculos diariamente. O projeto busca garantir mobilidade segura e acessível para a população em todas as regiões.



