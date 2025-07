Novacap não dá retorno sobre árvore sem poda que invade prédio no Cruzeiro, em Brasília

Moradores da quadra 207 no Cruzeiro Novo, em Brasília, enfrentam problemas com uma árvore sem poda há meses. Galhos invadem janelas, trazendo insetos para as residências. Jonildo Menezes, um morador, destacou que desde 12 de março, múltiplas solicitações à administração local e à Novacap não resultaram em solução.



Além disso, uma árvore cortada há dois anos deixou raízes expostas e calçadas danificadas. A comunidade pede urgência na poda antes que novos acidentes ocorram. "A sombra é bem-vinda, mas os moradores esperam ação rápida", afirma um residente.



