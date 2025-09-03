Novas churrasqueiras são instaladas no Parque da Cidade, em Brasília

No Parque da Cidade, em Brasília, foram instaladas novas churrasqueiras em celebração aos 47 anos do local. As estruturas estão disponíveis gratuitamente para uso dos visitantes. Além das churrasqueiras, há mesas e um bebedouro de água.



O parque também conta com banheiros organizados para atender ao público. A administração do local implementou essas melhorias visando proporcionar um ambiente familiar e agradável para os frequentadores.



