Novas churrasqueiras são instaladas no Parque da Cidade, em Brasília

As estruturas estão disponíveis gratuitamente para uso dos visitantes; há ainda mesas e um bebedouro de água

Balanço Geral DF|Do R7

No Parque da Cidade, em Brasília, foram instaladas novas churrasqueiras em celebração aos 47 anos do local. As estruturas estão disponíveis gratuitamente para uso dos visitantes. Além das churrasqueiras, há mesas e um bebedouro de água.

O parque também conta com banheiros organizados para atender ao público. A administração do local implementou essas melhorias visando proporcionar um ambiente familiar e agradável para os frequentadores.

