Novas vítimas denunciam homem de 19 anos por pedofilia e extorsão em Brasília

A Polícia Civil prendeu um homem de 19 anos no Recanto das Emas, acusado de pedofilia e extorsão. Ele usava redes sociais e jogos online para atrair menores de idade e, após ganhar sua confiança, trocava fotos íntimas e ameaçava expor as imagens caso não recebesse dinheiro.



Na residência do suspeito, foram apreendidos celulares, computadores e pendrives com arquivos de pornografia infantil. O jovem já tinha passagens por violência doméstica e estupro de vulnerável. Vítimas foram identificadas no Recanto das Emas, Gama, Samambaia e na Bahia. A Polícia Civil pede que outras possíveis vítimas denunciem pelo telefone 197.



