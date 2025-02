Novo estúdio do Cidade Alerta DF é inaugurado na RECORD Brasília

Na inauguração dos novos estúdios da RECORD, o apresentador Henrique Chaves comentou sobre a modernização do espaço do programa Cidade Alerta e sua expectativa para a estreia. A apresentação destaca melhorias na qualidade da imagem e aumento na interatividade com o público. Os novos espaços incluem seis estúdios, um destinado a podcasts, proporcionando uma experiência imersiva aos espectadores. A estrutura visa aprimorar a qualidade das transmissões e fortalecer a conexão com o público.



