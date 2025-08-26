Logo R7.com
Novo hospital marca fase de desenvolvimento do Recanto das Emas (DF)

Região também recebe no próximo sábado (30) mais uma edição do RECORD nas Cidades

Balanço Geral DF|Do R7

O Recanto das Emas, região administrativa do Distrito Federal surgida a partir de uma ocupação nos anos 1990, consolidou-se como uma das cidades mais importantes da capital. Com aproximadamente 145 mil habitantes, a maioria formada por famílias vindas de diferentes estados, a região se destaca pelo comércio em constante expansão e pela hospitalidade de sua população.

Em pleno desenvolvimento, o Recanto das Emas se prepara para receber um novo hospital, já em construção na quadra 104, fruto de um investimento de R$ 133 milhões. E no próximo sábado (30), a comunidade será palco do RECORD nas Cidades, a partir das 9h, com uma programação diversificada que inclui shows, serviços gratuitos e sorteio de prêmios.

