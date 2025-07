Novo portal facilita renegociação de dívidas no Distrito Federal

Um novo portal permite a regularização de pendências com a administração pública no Distrito Federal. O programa PG Concilia é permanente e possibilita a negociação de dívidas, tributárias ou não. Para grandes devedores com dívidas acima de R$ 3 milhões, há uma negociação direta.



Dívidas menores podem ser renegociadas por meio de propostas automáticas. A verificação da possibilidade está disponível no site do programa utilizando dados do gov.br.



