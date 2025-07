Obra de fechamento de cratera em Valparaíso de Goiás deve custar R$ 9 milhões

Após mais de três décadas de riscos, a cratera em Valparaíso de Goiás começa a ser fechada. A obra, dividida em etapas paliativa e definitiva, é conduzida pelo Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), com a prefeitura local supervisionando.



A cratera, com 500 metros de extensão e 20 metros de profundidade, tem sido uma ameaça à segurança na BR-040. População expressa alívio e preocupação, como destaca um morador: "Estamos correndo o risco, até porque a gente está vindo de ônibus, atravessando correndo, se correr cai ele dentro do buraco."



O prefeito Marcus Vinicius explicou que a falta de ação pelos proprietários da terra contribuiu para o agravamento do problema. O orçamento emergencial é de R$ 9 milhões e o término da obra definitiva deve ocorrer entre 12 a 18 meses, prometendo resolver também os alagamentos que afetam a rodovia.



