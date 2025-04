Obras de infraestrutura vão beneficiar mais de 95 mil moradores do Sol Nascente (DF)

O governo do Distrito Federal retoma as obras de infraestrutura nos trechos 1 e 2 da cidade Sol Nascente (DF). A Secretaria de Obras está atuando em três frentes: pavimentação com blocos intertravados sustentáveis, instalação de redes de drenagem e construção de acessibilidade.



Segundo o governo, "a previsão é de que tudo fique pronto até o final deste ano". Mais de 95 mil pessoas residem na área que conta com creches e restaurantes comunitários. Os investimentos já superam os R$ 630 milhões.



