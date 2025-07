Obras de manutenção das passagens subterrâneas de Brasília avançam para a 104 Sul

As passagens subterrâneas do Plano Piloto, em Brasília, estão em manutenção, com um investimento de R$ 4 milhões. As obras começaram na 102 Sul e avançam para a 104 Sul. Durante 45 dias, será feita a remoção e instalação de novos equipamentos e melhorias elétricas.



Entretanto, problemas como má iluminação, buracos e vandalismo ainda preocupam os usuários. Moradores relataram insegurança, principalmente à noite, quando ocorrências de roubos são frequentes. A expectativa é revitalizar todas as passagens até meados do próximo ano.



