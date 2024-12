Obras do Drenar-DF: reservatório vai absorver água da chuva durante temporais

As obras do Drenar-DF estão em fase final. O reservatório que fica no Parque Urbano Internacional da Paz, no Setor de Embaixadas Norte, terá capacidade para até 96 mil metros cúbicos de água. O tanque terá dupla função: reduzir a pressão da água que chega ao Lago Paranoá e a sujeira que se acumula a partir de decantação.



Com investimento de R$ 180 milhões, as obras do foram divididas em cinco lotes, que são executadas pela Terracap. A rede de tubulação começa na altura do Estádio Nacional e vai até o Lago Paranoá, passando pelas quadras comerciais, residenciais e pelo Eixão.