Obras na BR-020 para construção da terceira faixa alteram trânsito na rodovia
Obra inclui faixa reversa no sentido Sobradinho-Planaltina para evitar congestionamentos; investimento foi de R$ 25 milhões
O trânsito na BR-020 sofreu alterações devido à construção da terceira faixa entre os quilômetros 9,9 e 12,8. A obra inclui uma faixa reversa no sentido Sobradinho-Planaltina para evitar congestionamentos.
O projeto totaliza 50 quilômetros e requer um investimento de R$ 25 milhões. Os serviços começaram em maio e devem ser concluídos até o final do ano. Durante as obras, a rodovia manterá duas faixas em cada sentido.
