Obras preparam Avenida Hélio Prates e viaduto da QNL para o futuro BRT no DF

As obras de recuperação do asfalto na Avenida Hélio Prates e no viaduto da QNL, no Distrito Federal, estão sendo realizadas entre 22h e 5h para minimizar o impacto no trânsito. Essas melhorias visam preparar a área para o futuro BRT Oeste e fazem parte do investimento em várias regiões administrativas. Na Avenida Hélio Prates, localizada em Ceilândia, já foram concluídas a recuperação de calçadas e a melhoria do acesso aos comércios locais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!