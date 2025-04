Obras são realizadas no Sol Nascente (DF) para minimizar impacto das chuvas

Nas próximas semanas, o Distrito Federal implementará medidas emergenciais e obras de drenagem nas regiões de Ceilândia, Sol Nascente e Pôr do Sol, visando reduzir os frequentes alagamentos. A Secretaria de Obras anunciou um projeto de R$ 11 milhões, com licitações previstas para maio e conclusão até novembro.



Segundo o secretário Valter Casimiro, 75% do sistema de drenagem no Sol Nascente já está concluído, mas é crucial ampliar as redes em Ceilândia. Moradores expressaram otimismo, esperando que as novas obras resolvam o problema recorrente dos alagamentos.



