Oficinas culturais gratuitas estão com inscrições abertas no Gama em 2025

Estão abertas as inscrições para as oficinas do "Vem Ver Arte 2025", promovidas pela companhia Lábios da Lua, no Gama. Totalmente gratuitas, as aulas começam em 24 de março na sede da companhia, no Setor Sul do Gama. Serão oferecidas oficinas de desenho, pintura, violão, percussão, audiovisual e iluminação cênica. As inscrições podem ser realizadas pelo Instagram da companhia.