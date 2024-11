Oito mil pessoas participam do evento da ‘Escola do Amor’ no DF

Oito mil pessoas, entre casais e solteiros, participaram de um evento gratuito que promoveu palestra sobre amor e relacionamentos, realizado no Distrito Federal na última quinta-feira (29). Os apresentadores do programa The Love School, Renato Cardoso e Cristiane Cardoso, falaram sobre como construir e manter uma relação saudável.



Recém-casados, pessoas com problemas no relacionamento ou que desejam aprender sobre as relações se inspiraram nos conselhos dos professores, que discursaram sobre a crença no amor.