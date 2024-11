Olarias em São Sebastião produziram tijolos para a construção de Brasília

A região administrativa de São Sebastião vai receber mais uma edição do Record nas Cidades. No próximo sábado (30), os moradores poderão aproveitar a festa com muita música, serviços e sorteios de prêmios, em frente à administração da cidade.



O local surgiu a partir de uma fazenda, com o propósito de ajudar na construção de Brasília por meio de serviços de olarias. Com os anos, a região rural cresceu e a área urbana se expandiu. Segundo o administrador Roberto Santos, hoje São Sebastião tem cerca de 170 mil habitantes e recebe diversos investimentos para infraestrutura, esporte e lazer. A RECORD Brasília preparou uma reportagem especial para contar a história do lugar e de uma idosa que nasceu na cidade.