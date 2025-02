Ônibus do transporte coletivo é evacuado após princípio de incêndio na BR-070

Um princípio de incêndio ocorreu em um ônibus da empresa Taguatúr na BR070, perto do setor industrial de Ceilândia. O veículo estava indo de Águas Lindas para Brasília. Imagens mostram passageiros fora do ônibus enquanto funcionários tentavam controlar o incêndio. O Corpo de Bombeiros foi acionado e ao chegar constatou que o fogo já havia sido contido. A empresa informou que não houve feridos e está investigando a manutenção do veículo. O motorista prestou auxílio aos passageiros, que foram transferidos para outro coletivo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!