Operação Black Mirror prende suspeitos de fraudes bancárias no DF e em dois estados

A PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) deflagrou, nesta quinta-feira (31), uma operação para desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes contra clientes do BRB (Banco de Brasília). A ação, batizada de Black Mirror, teve apoio das polícias civis de São Paulo e Minas Gerais, e cumpriu mandados de prisão em Planaltina, no Guará e em Ribeirão Preto (SP).



Os envolvidos, com idades de 18 a 27 anos, não têm antecedentes criminais. Segundo os investigadores, o modus operandi da quadrilha consistia em aliciamento de vítimas, clonagem de números telefônicos e acesso ao aplicativo bancário. A instituição financeira então solicitava uma nova senha, o que permitia a realização de transferências ilícitas para contas de “laranjas”, dificultando o rastreamento do dinheiro desviado.



Os presos responderão pelos crimes de corrupção ativa, estelionato e lavagem de dinheiro. Se condenados, podem cumprir penas de até 16 anos de reclusão.