Operação Boas Festas autua 400 motoristas e prende quatro em flagrante no DF

O Detran-DF e a Polícia Militar reforçaram a fiscalização de trânsito neste fim de ano e o trabalho conjunto tem mostrado resultado. De quinta-feira (28) a domingo, a Operação Boas Festas autuou 400 motoristas e prendeu quatro em flagrante.



Uma das prisões ocorreu na madrugada do último sábado (30), em Samambaia. Os agentes públicos abordaram um homem que dirigia, aparentemente, embriagado. Ao consultarem a situação do veículo, verificaram que havia sido furtado. Além disso, a placa era clonada.



O reforço na fiscalização ocorre devido ao aumento no número de motoristas embriagados, segundo o coordenador de Policiamento do Detran-DF, Wesley Cavalcante. “O intuito é reduzir os acidentes de trânsito com vítima, preservar vidas e retirar aqueles condutores que insistem em beber e dirigir”, explica. A operação está prevista para terminar em 2 de janeiro. Até essa data, mais de 1 mil ações devem ocorrer em todo o DF.