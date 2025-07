Operação contra tráfico descobre que grupo transportava drogas entre América do Sul e DF

A Polícia Civil deflagrou, nesta terça-feira (8), a Operação Irmãos, cumprindo mandados de prisão e busca em um esquema de tráfico de drogas. A investigação revelou uma rede complexa que transportava drogas da Colômbia, Bolívia e Peru até o Distrito Federal, passando por Rondônia e Goiás.



As drogas, como skunk, cocaína e maconha, eram escondidas em veículos modificados e distribuídas em Brasília . Delegado da Polícia Civil, responsável pelo caso, destacou que os criminosos mantinham um perfil discreto e lavavam o dinheiro do tráfico, dificultando a ação policial. Durante a operação, prisões foram realizadas e foi solicitado o bloqueio das contas dos envolvidos.



