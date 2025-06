Operação da polícia desarticula plano de pichação contra o Congresso Nacional

A Polícia Civil do Distrito Federal desmantelou um plano de pichação envolvendo dez pessoas de duas organizações criminosas. O alvo principal era o Congresso Nacional, além de outros órgãos públicos e residências privadas, gerando prejuízo superior a R$ 1 milhão por ano. A operação ocorreu em locais como Ceilândia, Sobradinho e São Sebastião.



As investigações, que duraram um ano e meio, revelaram a disputa por territórios entre as gangues. Os indiciados enfrentam acusações de crimes contra o meio ambiente urbano e associação criminosa, podendo pegar de um a quatro anos de prisão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!