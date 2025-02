Operação do Detran prende e autua motoristas por embriaguez ao volante no DF

No fim de semana, um motorista foi preso em flagrante por dirigir sob efeito de álcool durante a Operação Carnaval Seguro, realizada pelo Detran. Em Planaltina, uma motorista sem habilitação tentou fugir da blitz e foi parada com o equipamento conhecido como cama de faquir. No total, 92 motoristas foram multados por alcoolemia e 24 estavam com habilitação vencida. Outros motoristas apresentaram irregularidades, e 39 veículos foram recolhidos ao pátio do Detran. Um porta-voz do departamento comentou sobre a gravidade da situação e a necessidade de intensificação das operações.



