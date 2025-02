Operação Faixa de Domínio investiga corrupção envolvendo servidores do DER-DF

A PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal), com apoio do Ministério Público, realizou mandados de busca e apreensão contra servidores do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e outros envolvidos. A operação, denominada Faixa de Domínio, investiga favorecimento a empresas de publicidade, permitindo a instalação irregular de painéis em rodovias. Os alvos incluem cinco servidores da Superintendência de Operações e ocorreram em locais como Sobradinho, Planaltina, Águas Claras, Samambaia e Taguatinga.



A investigação, iniciada em novembro do ano passado, aponta que os servidores autorizavam instalações de painéis publicitários irregularmente e coagiam fiscais a ignorar infrações. Equipamentos eletrônicos foram apreendidos e os envolvidos podem responder por corrupção passiva e associação criminosa. Nenhuma prisão foi efetuada. O governador Ibaneis Rocha afirmou que tem acompanhado o caso e que o diretor do departamento se comprometeu a colaborar com as investigações.



