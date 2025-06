Operação no DF apreende R$ 500 mil em cargas irregulares e combate sonegação fiscal

A Receita do Distrito Federal intensificou a fiscalização contra a sonegação fiscal, resultando em apreensões significativas. Em uma recente operação, cargas circulavam sem nota fiscal ou com documentos irregulares foram interceptadas, gerando um crédito tributário superior a R$ 500 mil.



O chefe de fiscalização, Silvino Nogueira, destacou que desde o início do ano, quase R$ 1 bilhão em mercadorias foram apreendidas, com R$ 360 milhões previstos em impostos e multas. Mercadorias não reclamadas dentro de 30 dias serão doadas para instituições de caridade do DF.



