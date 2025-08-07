Operação prende 11 pessoas suspeitas de golpe e extorsão em sites de relacionamento
Cerca de 100 vítimas foram identificadas em todo o Brasil; as investigações continuam para identificar outros envolvidos
Uma operação conjunta das Polícias Civis do Distrito Federal e de Pernambuco desarticulou uma quadrilha responsável por mais de 30 crimes de extorsão. A operação, levou à prisão de 11 pessoas, incluindo uma servidora da prefeitura de Itapissuma (PE).
Os criminosos usavam perfis falsos em sites de relacionamento para enganar vítimas, causando prejuízos superiores a R$ 100 mil. O delegado explicou que a abordagem da quadrilha consistia em ameaçar as vítimas após ganhar sua confiança.
Cerca de 100 vítimas foram identificadas em todo o Brasil. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e novas vítimas.
