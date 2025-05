Operação prende 16 suspeitos por estupro, violência doméstica, roubos e homicídios

A operação policial "Full Time", realizada para assegurar a ordem pública, cumpriu 16 mandados de prisão com a participação de mais de 60 policiais da divisão de capturas, Polícia Interestadual, Polícia Federal e Polícia Penal. Desde o início da operação, mais de 400 prisões foram efetuadas por crimes como estupro e homicídio. A operação abrangeu todas as regiões administrativas do Distrito Federal.



