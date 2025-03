Operação prende 18 pessoas envolvidas em rede de tráfico internacional de drogas

Agentes da Polícia Civil do DF, em conjunto com outras forças estaduais, realizaram operação contra o tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos 19 mandados de prisão e 80 de busca e apreensão em Brasília, Santa Catarina, Goiás e Mato Grosso.



No total, 18 pessoas foram presas, e bens de luxo, como imóveis e carros importados, foram apreendidos. A ação, considerada uma das maiores no Distrito Federal, envolveu mais de 450 policiais e já estava em investigação há um ano e meio.



Um dos principais investigados, que tinha uma fazenda em Planaltina, vivia em luxo enquanto liderava o esquema de Brasília e fugiu para Santa Catarina antes da operação. A operação também visou organizações que enviavam drogas ao DF, destacando ações em cidades como Goiânia e a apreensão de uma pousada em Pipa (RN), usada para lavagem de dinheiro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!