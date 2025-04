Operação Semana Santa e Tiradentes da PRF reforça fiscalização nas rodovias

A Polícia Rodoviária Federal iniciou a operação Semana Santa e Tiradentes, reforçando a fiscalização nas rodovias federais até 21 de abril. A iniciativa visa reduzir a zero o número de acidentes e mortes. Segundo a PRF, o excesso de velocidade é a principal infração, com quase 1,5 milhão de casos neste ano, um aumento de 63% em relação ao ano passado. A operação conta com viaturas em rodovias críticas do Distrito Federal, com ações como radares e testes de alcoolemia, além de verificar equipamentos obrigatórios e manobras perigosas. "Buscamos sempre esse número zero para que as pessoas possam viajar e aproveitar o feriado em segurança", afirma a PRF.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!