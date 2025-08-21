Paciente acusa clínica de negligência após investir R$ 9.000 em implantes no DF

A paciente Zeneide França investiu quase R$ 9.000 desde 2021 para realizar implantes dentários, mas enfrentou problemas devido a erros no serviço e falta de atendimento da clínica. "Era um sonho, mas me sinto lesada porque a autoestima foi para o ralo", destacou a mulher. Ela procurou a Patrulha do Consumidor, que foi até a clínica em um shopping de Ceilândia, no Distrito Federal, para intervir.



Amparada pelo artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, Zeneide buscava a resolução do contrato com a devolução atualizada do valor pago. Uma semana após a intervenção, outra clínica ofereceu-se para concluir o tratamento, dando a Zeneide uma nova esperança de realizar seu sonho. "Agora abri um leque de esperança para implantar os meus dentes", afirmou, emocionada.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!