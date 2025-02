Pancadaria em ônibus: passageiro e cobrador brigam após falha no cartão

Um passageiro e um cobrador brigaram dentro de um ônibus de Ceilândia, após o cartão do rapaz falhar ao passar pela catraca durante viagem. Segundo o cobrador, que preferiu não ser identificado, o passageiro insistiu em ficar no veículo mesmo com o pagamento da tarifa ser recusada. Ao tentar resolver a situação pedindo que outra pessoa passasse, a confusão começou. Os dois registraram queixa na 24ª Delegacia de Polícia, que está investigando o caso. A empresa responsável pelo coletivo, lamentou o ocorrido e reafirmou aos seus trabalhadores como lidar com problemas de pagamento.