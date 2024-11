Paratleta usará equipamento desenvolvido por engenheiros da UnB nas olimpíadas biônicas

Um paratleta de Brasília vai representar o Brasil nas olimpíadas biônicas Cybathlon, que acontecem na Suíça, no dia 25 de outubro. É a terceira vez que ele e a equipe participam da competição. No campeonato, ele vai utilizar um equipamento desenvolvido por um grupo de engenheiros elétricos da Universidade de Brasília. O mecanismo consiste em uma máquina semelhante a um triciclo que estimula os movimentos do atleta para melhorar a mobilidade.



Estevão Lopes perdeu a possibilidade de mexer as pernas quando sofreu uma lesão medular após ser atingido por uma bala perdida. O que poderia ter sido uma perda, se tornou uma história de superação. Após a recuperação em um hospital de referência no tratamento de pessoas com deficiência, ele passou pela reabilitação e se descobriu no esporte. Ele espera sair vitorioso e trazer a medalha para Brasília nesta edição.