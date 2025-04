Pardal da Saudade: artista veio do Nordeste para ganhar a vida pelas ruas de Brasília

Brasília completa 65 anos na próxima segunda-feira (21), e a festa é de todos os brasileiros, principalmente aqueles que desembarcaram na capital em busca de uma vida melhor. Um desses imigrantes é Reginaldo Vasconcelos, conhecido como Pardal da Saudade, que deixou Pernambuco para encantar os passageiros dos ônibus de Brasília com seus versos repentinos.



"Bom dia a quem tá em pé ou sentado... com Deus são abençoados", improvisa, alegrando o dia a dia dos trabalhadores. Suas rimas trazem sorrisos a quem enfrenta a rotina urbana, refletindo a identidade cultural de uma cidade que abriga histórias de esperança e superação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!