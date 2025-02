Parque Gatumé em Samambaia sofre com acúmulo de lixo e degradação ambiental

O Parque Gatumé em Samambaia Norte, criado para promover a recuperação ambiental, enfrenta um grave problema de descarte irregular de lixo, transformando-o em um lixão a céu aberto. Roupas, móveis, entulhos e até um carro incendiado ocupam a área, contrariando o objetivo de conservação e educação ambiental.



O Ibram (Instituto Brasília Ambiental) realizou um mutirão de limpeza em dezembro, mas a comunidade continua descartando resíduos ilegalmente. O SLU (Serviço de Limpeza Urbana) organiza limpezas semanais, mas o acúmulo persiste. Além disso, uma cratera na região acumula água, servindo potencialmente como criadouro de mosquitos da dengue.



O descarte irregular de lixo e entulho é classificado como crime ambiental e o valor da multa pode chegar a R$ 28 mil. Denúncias podem ser feitas para a ouvidoria do GDF (Governo do Distrito Federal) pelo telefone 162 ou por meio do Participa-DF.