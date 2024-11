Passageira denuncia motorista por negar embarque com cadeira de rodas

Uma passageira cadeirante registrou um boletim de ocorrência contra um motorista de aplicativo por suspeita de discriminação. Segundo a mulher, o motorista teria cancelado a viagem depois de se recusar a colocar a cadeira de rodas no carro. O caso aconteceu na tarde do dia 11 de outubro, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal.



A tentativa de embarque foi registrada por uma câmera de segurança. Nas imagens, Karolina Pereira aparece sendo empurrada pela filha na cadeira de rodas. Elas saem de casa e vão em direção ao veículo. Após identificá-las, o homem teria se negado a fazer a viagem.



A cadeira de Karolina é completamente desmontável, e ainda é possível retirar as rodas. Mas, de acordo com a vítima, o motorista não desceu do veículo para analisar se seria possível colocá-la dentro do carro. A mulher entrou em contato com a plataforma que forneceu a viagem e relatou a ocorrido. A empresa lamentou a situação e descreveu a atitude do motorista como inaceitável. Ainda por mensagem, a plataforma informou que iria iniciar uma investigação interna e se colocou à disposição para colaborar com o caso.



A Delegacia Especializada de Luziânia investiga o caso. O delegado Rafael Pareja diz que o motorista prestou depoimento e afirmou que seria regra da empresa por aplicativo que o passageiro informe se irá embarcar com algum tipo de objeto de grande volume. O motorista disse ainda que, no dia do ocorrido, o porta-malas do carro estava cheio. Além de formalizar a denúncia, a vítima também buscou apoio jurídico e contratou um advogado para tomar outras medidas judiciais.



O Estatuto da Pessoa com Deficiência determina que o direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida deve ser assegurado em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Agora, Karolina espera que o motorista seja responsabilizado.