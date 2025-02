Passageiros enfrentam dificuldades na recarga de cartões de ônibus no DF

Usuários do transporte público no Distrito Federal têm enfrentado dificuldades para recarregar os cartões Mobilidade. Embora a Secretaria de Mobilidade afirme que o sistema está operando normalmente, alguns passageiros relatam lentidão no atendimento e demora nas transações via aplicativo. Um usuário comentou que o funcionamento dentro do ônibus estaria normal, mas a recarga do cartão muitas vezes é demorada. O DF conta com postos de atendimento e de recarga nas estações de metrô e 128 postos do BRB Mobilidade espalhados pela cidade.