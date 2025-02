Passageiros podem economizar R$ 55 por mês com passagens gratuitas no DF Medida do governador Ibaneis Rocha trará economia e melhoria na mobilidade a partir de março

Balanço Geral DF|Do R7 13/02/2025 - 17h15 (Atualizado em 13/02/2025 - 17h16 ) twitter

