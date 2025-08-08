Logo R7.com
Passageiros recebem diária em hotéis após pouso de emergência por suspeita de bomba em voo

A Polícia Federal realizou uma varredura e descartou qualquer artefato explosivo; voo precisou pousar em Brasília

Balanço Geral DF|Do R7

Um voo da companhia aérea Azul que partiu de São Luís do Maranhão com destino a Campinas fez um pouso de emergência em Brasília devido a uma suspeita de bomba. A aeronave transportava 170 passageiros, que desembarcaram em segurança.

Segundo uma passageira, a ameaça foi identificada após forte turbulência e a tripulação agiu rapidamente. A ameaça teria sido feita por um bilhete encontrado no avião. A Polícia Federal realizou uma varredura e descartou qualquer artefato explosivo. Os passageiros receberam diárias em hotéis enquanto o aeroporto operava normalmente.

