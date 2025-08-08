Passageiros reclamam da falta de informações sobre falha no metrô do DF

Uma falha no sistema de energia suspendeu todas as linhas do metrô do Distrito Federal, afetando 28 estações e gerando filas nos locais. Muitos passageiros relataram a falta de informações sobre o fechamento das estações nas redes sociais oficiais do metrô.



Um dos usuários relata que foi pego de surpresa e destacou o custo elevado para usar alternativas de transporte: "Se fosse de motorista de aplicativo, ficaria entre R$ 50 e R$ 100". Outro passageiro também manifestou sua surpresa ao encontrar a estação fechada.



O problema foi localizado em um cabeamento interno e equipes estão trabalhando para solucioná-lo, mas até o momento, não há previsão para a normalização dos serviços.



