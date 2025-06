Passagens subterrâneas do Plano Piloto, em Brasília, passam por revitalização

A revitalização das passagens subterrâneas no Plano Piloto, em Brasília, começou com um investimento de R$ 4 milhões por parte do governo. A iniciativa inclui pintura, troca de pias e substituição de lâmpadas, além da instalação de novas grelhas de água. Medida visa aumentar a segurança e tranquilidade dos pedestres, já que locais escuros e abandonados são propensos a crimes, como furtos e assaltos.



