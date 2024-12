Passeio ciclístico Bora de Bike deve reunir 10 mil pessoas no próximo domingo

A 14ª edição do Bora de Bike, um dos principais passeios ciclísticos do Distrito Federal, deve reunir 10 mil pessoas, neste domingo (8), no Parque da Cidade. A concentração do evento, promovido pela RECORD Brasília, começará às 7h, ao lado do Pavilhão de Exposições, com largada prevista para as 9h.



Além do passeio, cujo percurso terá 10 km, haverá sorteios de prêmios, apresentações musicais e atividades para todas as idades. Desta vez, os ciclistas usarão roupas brancas em alusão à paz no trânsito.