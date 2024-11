Pastel, caldo de cana e temperos: conheça as iguarias da culinária em São Sebastião

O Record nas Cidades vai desembarcar em São Sebastião, neste sábado (30), às 8h, com caminhão de prêmios, shows musicais e prestação de serviço. Mas, antes disso, a equipe de jornalismo da RECORD Brasília mostra as delícias da culinária na cidade. Na feira local, encontram-se diversas iguarias: temperos, pastel com caldo de cana e comidas típicas das regiões Norte e Nordeste. São ótimas opções para café-da-manhã, lanche ou almoço.