Patrulha do Consumidor: clínica de depilação atrasa reembolso de cliente por 90 dias

Ingrid, Uma cliente de clínica de depilação procurou a Patrulha do Consumidor após enfrentar um atraso de 90 dias no reembolso por sessões não utilizadas. Ingrid Gobira havia solicitado o cancelamento do pacote após engravidar. A equipe da Patrulha acompanhou a mulher até a clínica e descobriu que outras clientes também enfrentavam problemas semelhantes. O dono da empresa se reuniu com elas, reconheceu o erro e garantiu o reembolso. As duas relataram que o caso foi solucionado, e ambas receberam seus reembolsos.



