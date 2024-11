PCDF bloqueia R$ 500 mil das contas de grupo suspeito de crimes cibernéticos

A Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu, nesta quinta-feira (21), quatro mandados de busca e apreensão e bloqueou R$ 500 mil das contas de uma organização criminosa suspeita de cometer crimes cibernéticos. O grupo tem sede no estado de São Paulo, mas praticava os delitos contra pessoas de todo o Brasil.



O modus operandi da quadrilha consistia em ligar para vítimas forjando o serviço de centrais de atendimento de bancos. Assim, as induzia a acessar sites idênticos aos oficiais das instituições. Em seguida, elas baixavam um suposto antivírus, que, na verdade, era um programa malicioso, o qual permitia acesso remoto dos criminosos aos aplicativos bancários e todo o conteúdo dos celulares das vítimas.



Por fim, os bandidos efetuavam transações financeiras. No DF, houve pelo menos 12 ocorrências, cujo prejuízo soma R$ 1 milhão, segundo os investigadores. A PCDF indiciou os criminosos por furto mediante fraude, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A operação teve o apoio da Polícia Civil de SP.



A prática demonstra a alta no índice de golpes digitais. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023, houve 208 fraudes por hora, nesse período. No total, foram 1,8 milhão de estelionatos, o que indica um aumento de 326,3% em comparação aos dados de 2018.